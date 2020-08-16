Тренер «Зенита» надеется, что Дзюба восстановится к матчу с ЦСКА

Наставник петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о прогнозе по возвращению в строй капитана команды Артема Дзюбы.

В субботу, 15 августа в Ростове-на-Дону состоялся футбольный матч в рамках Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом». Из-за травмы помочь команде не смог ее капитан — нападающий Артем Дзюба. Несмотря на это, сине-бело-голубые смогли победить со счетом 0:2. На 23 минуте матча гол в ворота соперника забил Сердар Азмун, а на 87 минуте отличился новичок команды — хорватский футболист Деян Ловрен.

По окончанию матча Сергей Семак подтвердил, что отсутствие Дзюбы сказалось на команде, так как он является ее лидером. Однако, благодаря этому, другие футболисты получили возможность выйти на поле, чтобы показать себя. Об этом наставник команды рассказал в интервью, опубликованном на официальном сайте «Зенита».

Отвечая на вопрос о том, когда Дзюба сможет выйти на поле, Семак точного ответа не дал, сказав, что загадывать что-либо сложно. Несмотря на это, тренер «Зенита» все же надеется, что к матчу ЦСКА Дзюба будет чувствовать себя уже хорошо.

Напомним, матч между сине-бело-голубыми и московским ЦСКА состоится уже 19 августа в Санкт-Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист Баринов рассказал о переговорах с Семаком по переходу в «Зенит».