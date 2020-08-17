Каршеринг снес ограждение и едва не улетел в Фонтанку

Посреди ночи в понедельник, 17 августа, автомобиль каршеринга устроил ДТП в центре Петербурга.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети» ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что черный каршеринг вылетел с проезжей части и проломил металлическое ограждение у дома №71 на набережной реки Фонтанки.

Часть ограды обрушилась на спуск к воде. Сама иномарка перегородила тротуар, а ее часть повисла над спуском.

«Водитель каршеринга хотел покататься на речном трамвайчике, но ограждение ему помешало», — пишут авторы публикации.

В группе не сообщается, пострадал ли кто-нибудь в результате дорожно-транспортного происшествия.

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