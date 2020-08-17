В России коронавирусом заразились еще почти 5 тыс. человек

За время пандемии в России зарегистрировали более 920 тыс. положительных результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Согласно данным оперативным на утро понедельника, 17 августа, число случаев заболевания ковидом в России увеличилось на 4 969 человек. За минувшие сутки зафиксировано 68 летальных исходов от коронавируса и его последствий среди россиян. За сутки диагноз после выздоровления сняли 3 557 людям. На сегодняшний день в России 174 тыс. 200 активных случаев COVID-19.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 пациентов в России достигло 922 тыс. 853 человек. За время пандемии жертвами коронавируса стали 15 тыс. 685 пациентов. А выздоровело 732 тыс. 968 переболевших.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в мире составляет 21 млн 672 тыс. 186, а число летальных исходов достигло 775 тыс. 244.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России.