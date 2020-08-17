Вор обокрал частный дом семейной пары в Ольгино на 1 млн рублей, пока те спали

Хозяева частного дома в Ольгино остались без 300 тыс. рублей и «Ролексов» после визита домушников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 16 августа в полицию обратилась 45-летняя петербурженка, работающая коммерческим директором в одной из компаний. Она сообщила о краже в ее доме по адресу улица Советская, 45.

По ее словам, кто-то перелез через двухметровый забор и через открытую дверь попал в дом. Злоумышленник вошел в комнату, в которой отдыхала семейная пара, и похитил 300 тыс. рублей и часы «Ролекс» из прикроватной тумбочки. Сумма ущерба составила 950 тыс. рублей.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, следы пальцев и обуви, и окурок.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник обчистил квартиру студента в Парголово: добычей стали 50 евро.