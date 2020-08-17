Домушник обчистил квартиру студента в Парголово: добычей стали 50 евро

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Фото: pixabay

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Фото: pixabay

Злоумышленник проник в квартиру второкурсника и украл его 50 евро. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 19-летний студент петербургского вуза, проживающий в квартире дома №5 по улице Архитектора Белова в Парголово. Он сообщил, что неизвестный взломал замок его входной двери и проник в квартиру.

Вор обыскал всю квартиру, однако единственным, что он забрал, стали 50 евро (около 4,3 тыс. рублей).

В правоохранительных органах отметили, что видеонаблюдение в доме отсутствует, а отпечатки пальцев злоумышленник не оставил.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, квартирного вора разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец попытался наладить личную жизнь за чужой счет, оплатив подписку на сайт знакомств краденой картой.