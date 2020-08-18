Медицинская маска: правила использования

Маски нужно менять как можно чаще. Фото: pixabay.com

Маски нужно менять как можно чаще. Фото: pixabay.com

Gazeta.SPb.ru напоминает о том, как нужно правильно носить и снимать медицинскую маску.

1 сентября не за горами. Занятия в школах начнутся ровно через две недели. И проходить они будут с соблюдением всех мер предосторожности. В первую очередь они касаются масок. А пользоваться ими будут в основном учителя. Ученикам их придется носить лишь в том случае, если на этом станут настаивать родители.

Роспотребнадзор давно определил, где и когда следует использовать это средство индивидуальной защиты (СИЗ). Носить маску нужно в местах большого скопления людей, при уходе за больным человеком, при общении с людьми, имеющими признаки острого респираторного вирусного заболевания, а также тем, кто сам заболел.

Маски бывают одноразовые и многоразовые. Но это не главное. Главное — правильно их использовать. Роспотребнадзор рекомендует менять одноразовое СИЗ каждые 2-3 часа, а многоразовое — почаще стирать и хорошенько проглаживать утюгом.

Маску нужно тщательно закрепить на лице, полностью закрыв нос и рот. Носить ее, например, спустив на подбородок, неправильно. При этом не важно, какой стороной надевать СИЗ.

Если маска стала влажной, ее нужно заменить на сухую.

При снятии СИЗ нельзя касаться руками его поверхности. Лучше держаться за завязочки.

Если не прикасаться не получилось, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте их спиртосодержащим средством.