Tele2 запустила международный 5G-роуминг в Швейцарии

Tele2 запустила международный 5G-роуминг в сети Sunrise в Швейцарии. Партнер Tele2 уже развернул коммерческие сети 5G в 554 населенных пунктах страны, сделав технологию доступной обычным пользователям. Теперь абоненты Tele2, чьи устройства поддерживают новейшую технологию, будут регистрироваться в сети автоматически.

Международный 5G-роуминг стал доступен клиентам Tele2 в Швейцарии, авиасообщение с которой возобновилось 15 августа. Новую технологию могут самостоятельно опробовать владельцы новейших устройств Samsung на полноценной сети пятого поколения. Коммерческие услуги 5G Sunrise в июне 2020 года заработали в 554 городах Швейцарии. Для эксплуатации технологии оператор использует частоты 700 МГц, 1400 МГц и диапазон 3,4-3,8 ГГц, который является оптимальным для развертывания сетей пятого поколения. Чтобы подключиться к услугам 5G Sunrise, абонентам не нужно менять настройки смартфона – регистрация в сети автоматическая.

Партнер Tele2 по международному роумингу – оператор Sunrise – фокусируется на том, чтобы предоставить массовым пользователям преимущества технологии 5G – сверхскорости, минимальный отклик и емкости. Короткий отклик дает мгновенный доступ к контенту операционно требовательных приложений, сверхскорости позволяют загрузить фильмы за несколько секунд, а емкость – параллельно пользоваться видеостриминговыми сервисами нескольким абонентам. Швейцарские абоненты подключаются к сетям 5G вместо домашнего интернета и применяют новейшую технологию, например, для cloud gaming – 5G позволяет играть в сложные игры класса «ААА» со смартфона. Теперь все эти преимущества доступны абонентам Tele2 во время пребывания в Швейцарии.

Технология 5G в международном роуминге Tele2 доступна на следующих устройствах: Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra5G, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Сеть 5G в Швейцарии работает в более чем полутысяче населенных пунктов и, как ни парадоксально, порой является единственной возможностью для доступа к скоростному интернету. Нам часто приходится отвечать на вопрос, что технология дает простым пользователям. Запуск международного 5G-роуминга позволит абонентам Tele2 опробовать стандарт вне тестовых зон, на реально работающей сети. Европейские коллеги сделали технологию настолько доступной, что ее использование мало чем отличается от привычных поколений связи: всего в пару кликов пользователь может выбрать тариф для 5G на сайте, а заодно и приобрести устройство с поддержкой технологии. Это та реальность, которая ждет российского абонента в будущем, но ощутить себя полноправными пользователями 5G наши клиенты могут уже сейчас».