В больнице Святого Георгия впервые провели сложнейшую эндоваскулярную операцию пациенту с COVID-19

В больнице Святого Георгия впервые после перепрофилирования в коронавирусный стационар была проведена эндоваскулярная операция у пациента с подтвержденным COVID-19.

Помимо коронавируса, у пациента были тяжелые патологии: ишемическая болезнь сердца, перенесенный в прошлом инфарктом миокарда, гипертоническая болезнь последней стадии и сахарный диабет 2 типа в сочетании с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей. Недуги стали причиной критической ишемии правой нижней конечности и образования язв на правой стопе.

Врачи, взвесив все «за» и «против», приняли решение все же попытаться спасти человеку ногу. В кратчайшие сроки медики сделали все необходимые обследования и выполнили эндоваскулярную баллонную ангиопластика, которая позволила сохранить пациенту полноценную жизнь. До пандемии операции такого рода часто проводились в больнице Святого Георгия, однако в нынешних, практически экстремальных условиях это уникальное явление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госпиталь ветеранов войн вернулся к штатному режиму работы.