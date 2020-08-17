Госпиталь для ветеранов войн вновь начал принимать плановых пациентов после работы с COVID-19

В Петербурге в обычном режиме с понедельника, 17 августа, заработал Госпиталь для ветеранов войн.

В Северной столице, перепрофилированные ранее под лечение коронавируса стационары, постепенно возвращаются к штатной работе, согласно своему направлению.

Седьмой больницей по счету, которая начала прием плановых пациентов стал Госпиталь для ветеранов войн. В учреждении снова начнут оказывать разную помощь ветеранам боевых действий и жителям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, который посетил стационар с рабочим визитом, чтобы проверить его подготовку к работе.

За 4 месяца работы с инфекцией, работники больницы приняли на лечение 3357 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что все мощности и оборудование для помощи коронавирусным больным будут сохранены. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, госпиталь оперативно вернется к работе по инфекционному профилю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больница имени Семашко вернулась к обычному режиму работы.