Больница имени Семашко вернулась к обычному режиму работы

Стационар ранее был перепрофилирован под лечение больных коронавирусной инфекцией, однако улучшение эпидемиологической ситуации позволило больнице вновь вернуться к работе в штатном режиме.

Пациентов с COVID-19 стационар начал принимать с 1 мая. За весь период работы с патогеном, медики смогли помочь 1550 инфицированным. Примечательно, что из всего персонала вирус подхватили всего 10 человек. Все они будут обеспечены специальными денежными выплатами за самоотверженную работу в эпидемию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Начиная с 6 августа в стационаре полностью удалось открыть все отделения для оказания экстренной и плановой помощи. Однако, в случае резкого ухудшения ситуации с вирусом, больница вновь будет готова оперативно сменить профиль и начать прием больных COVID-19. Для этого будет подготовлено необходимое оборудование.

Отметим, что в медицинских учреждениях остаются свободными 50% коек. Это позволяет возвращать больницы к работе по своим профилям.

Вернулись к оказанию плановой помощи следующие учреждения: Детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница и Городская многопрофильная больница №2.

Несколько позже к обычному режиму вернут Александровскую больницу, Госпиталь для ветеранов войн, Покровскую и 20-ю больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что федеральные стационары в Петербурге возобновляют прием обычных пациентов.