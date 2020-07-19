Федеральные стационары в Петербурге возобновляют прием обычных пациентов

В Петербурге четыре федеральных стационара возобновляют оказание плановой и экстренной помощи. Госпитализация обычных пациентов была временно невозможна из-за пандемии коронавируса. Стационары были перепрофилированы под лечение больных COVID-19.

С 27 июля прием профильных пациентов начнут Центр имени В.А.Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии и Педиатрический университет.

«В этих стационарах сейчас ведутся подготовительные работы. Учреждения готовятся провести масштабную санитарную обработку», — рассказали в пресс-службе Смольного.

К штатной работе также возвращаются Клиническая больница имени Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова и Первый медицинский университет. Прием профильных пациентов они начнут 3 августа. С 10 августа к оказанию плановой помощи приступит Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова.

Вернуться к обычному режиму стационарам позволило освобождение коечного фонда. В городских и федеральных медучреждениях, принимающих больных коронавирусом, освободилось более половины мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге зарегистрировали 202 новых случая коронавируса. Общее число зараженных превышает 29 тыс.