До 1000 баллов за игру. МКБ представил новый мобильный платформер

Московский кредитный банк представил мобильную игру UP. Цель игры-платформера – подняться как можно выше, преодолевая различные препятствия и подбирая игровые баллы в виде разноцветных кристаллов.

Главный герой UP – грифон, искатель сокровищ. Управляя грифоном участники смогут получит до 1 000 игровых баллов. Игроку дается 3 жизни, потратив которые можно начать игру заново или забрать накопленные игровые баллы, оформив Москарту.

Игровые баллы переносятся на счет программы «МКБ Бонус» Москарты, оформленной в игре, по курсу 1 игровой балл = 1 балл «МКБ Бонус».

Для переноса игровых баллов участнику необходимо в период с 17.08.2020 по 30.09.2020 оформить заявку на выпуск карты. Форма заявки будет доступна после прохождения игры. С 17.08.2020 по 15.10.2020 необходимо получить и активировать карту, подключиться к программе лояльности «МКБ Бонус» и совершить не менее одной операции по оплате товаров. Зачисление баллов осуществляется на балловый счет клиента до 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения клиентом условий.

Программа лояльности «МКБ Бонус» для держателей карт МКБ позволяет зарабатывать баллы на ежедневных покупках. Раз в квартал клиентам предлагаются на выбор самые актуальные категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами от суммы покупки, в зависимости от тарифа карты. За все остальные покупки банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль за ранее совершенные покупки. В третьем квартале пользователи программы «МКБ Бонус» получат повышенные баллы при покупках в категориях «Кафе, рестораны», «АЗС», «Такси»; «Детские товары»; «Салоны красоты», «Домашние питомцы».

В июле 2020 года программа лояльности МКБ стала победителем Loyalty Awards Russia 2020 в двух номинациях: «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт» и «Лучшая мобильная программа лояльности».

Принять участие в игре можно по ссылке.