Домашние квесты и старинные игры увлекли петербургских детей в период самоизоляции

Домашние квесты и старинные игры увлекли петербургских детей в период самоизоляции
Игра. Фото: Pixabay

Период вынужденной самоизоляции стал настоящим испытанием не только для взрослых, но и для юных жителей Петербурга. Чтобы дети не скучали, специалисты городского Дворца творчества юных разработали для них несколько игр.

Самыми популярными, по мнению педагога Виктории Войцеховской, стали квесты, которые, как выяснилось, можно организовать не только на улице, но и в домашних условиях. Суть такой игры проста: родители передают ребенку записку с неким посланием, загадкой или шифром. Разгадать их нужно, перемещаясь по квартире и взаимодействуя с теми или иными предметами. Следующим шагом должна стать новая записка и новое задание в ней. А в конце, конечно, приз.

Дети играют. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что игра сама по себе простая, при ее организации следует учитывать несколько нюансов. Квест должен быть познавательным, а его задания — соответствовать возрасту и уровню развития ребенка. Хорошо, если во время маленького приключения будет с кем посоревноваться, например, с братьями и сестрами или друзьями. Правила должны быть доступными и понятными, а сама игра — безопасной.

Кроме того, специалисты Дворца творчества юных предлагают в качестве досуга несколько старинных игр. Например, бильбоке. У нее есть аналог под названием кэндама. Первая пришла к нам из Франции, вторая появилась в Японии. Смысл обеих заключается в том, чтобы попасть шариком в стаканчик. По словам Виктории Войцеховской, эти игры относятся к группе «скиллтойс» (англ.: skilltoys). Это значит, что они только выглядят простыми, а на самом деле для их освоения требуются навык и тренировки.

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