В Старой Ладоге создадут скульптуру археолога и почетного гражданина Ленобласти Анатолия Кирпичникова

Автор памятника Рюрику и Олегу в Старой Ладоге Олег Шорохов начал создавать новый шедевр. Его новой работой станет скульптурный портрет 90-летнего археолога, доктора исторических наук, профессора Анатолия Кирпичникова.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, скульптор рассказал, что этой скульптурой он хочет поблагодарить Анатолия Николаевича за то, что он помог ему в создании памятника Рюрику и Олегу. Он консультировал автора работы и показывал раскопки. Также в знак признательности скульптор подарил архитектору бронзовую миниатюру памятника.

Археолог Анатолий Кирпичников проводит раскопки в Старой Ладоге на протяжении полувека. За это время он со своей командой совершил 40 тысяч находок. Сейчас он пишет собственную биографию, в которой расскажет о своей увлекательный экспедиционной жизни.

Работу скульптора хотят установить в музее в Старой Ладоге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установили памятник Виктору Цою: как это было.