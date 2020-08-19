Под Тосно водитель попытался стрельбой решить дорожный конфликт на «М-11»

Под Тосно водитель попытался стрельбой решить дорожный конфликт на &#171;М-11&#187;
Неизвестный выстрелил в транспортное средство заявителя. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти возбудили уголовное дело после стрельбы на трассе. Конфликт разгорелся между двумя водителями.

Инцидент произошел во вторник, 18 августа, около 10:40 на 591 километре автотрассы «М-11». В отдел полиции обратился 40-летний житель Пензенской области. Мужчина рассказал, что неустановленный водитель в ходе возникшего дорожного конфликта произвел несколько выстрелов в сторону его грузовика DAF.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия фрагмент резиновой пули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах насильник пробрался в квартиру девушки через открытое окно. Она рассказала, что около часа ночи неизвестный проник к ней домой и изнасиловал ее, после чего скрылся.

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