Под Тосно водитель попытался стрельбой решить дорожный конфликт на «М-11»

В Тосненском районе Ленобласти возбудили уголовное дело после стрельбы на трассе. Конфликт разгорелся между двумя водителями.

Инцидент произошел во вторник, 18 августа, около 10:40 на 591 километре автотрассы «М-11». В отдел полиции обратился 40-летний житель Пензенской области. Мужчина рассказал, что неустановленный водитель в ходе возникшего дорожного конфликта произвел несколько выстрелов в сторону его грузовика DAF.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия фрагмент резиновой пули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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