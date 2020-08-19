В Шушарах насильник пробрался в квартиру девушки через открытое окно

В Пушкинском районе женщина стала жертвой насильника. Он пробрался в ее квартиру через открытое окно.

Преступный инцидент произошел 5 августа в поселке Шушары, однако в полицию 24-летняя жительница обратилась только 18 числа. Она рассказала, что около часа ночи неизвестный проник в ее квартиру и изнасиловал ее, после чего скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что проживает на первом этаже. Она также рассказала приметы преступника: мужчина 25-30 лет, кавказкой внешности, рост 175 см., одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» дважды обманули пенсионерку, списав с ее счета более миллиона рублей.