«Банковские мошенники» дважды обманули пенсионерку, списав с ее счета более миллиона рублей

В Приморском районе Петербурга «банковские мошенники» дважды обманули пожилую жительницу. Они лишили женщину 1,1 млн рублей.

Об этом стало известно во вторник, 19 августа. В отдел полиции обратилась 74-летняя женщина с заявлением о том, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками «Сбербанка».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, неизвестные сообщили, что по банковскому счету бабушки проходят подозрительные операции. Для сохранности средств ее попросили сообщить данные карты, что она и сделала. Далее у нее списали 550 тыс. рублей.

На следующий день горожанке вновь позвонил неизвестный, по словам которого вернуть карту и средства можно лишь после перевыпуска. До этого она рассказала, что у нее есть вклад еще и в «Альфа банке». После злоумышленник попросил для сохранности денег перевести средства на указанный счет.

Через банкомат женщина перевела на указанные счета еще 550 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» лишили пенсионерку из Колпино 40 тысяч.