«Банковские мошенники» лишили пенсионерку из Колпино 40 тысяч

В Колпинском районе пожилая жительница сообщила неизвестному данные своей банковской карты, после чего с ее счета списали крупную сумму денег.

Об этом стало известно во вторник, 18 августа. В отдел полиции обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что ей на мобильный телефон поступило сообщение с информацией о том, что по ее банковскому счету происходят подозрительные операции.

Как сообщили gazeta.spb.ru, пенсионерка перезвонила на номер из смс, после чего «сотрудник Сбербанка» попросил ее назвать данные карты для сохранности денежных средств. Со счета заявительницы списали 41 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что желающий приобрести чучело у пожилой петербурженки мужчина лишил ее 50 тысяч.