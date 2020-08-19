Желающий приобрести чучело у пожилой петербурженки мужчина лишил ее 50 тысяч

Пожилая петербурженка стала жертвой мошенника. Она продавала чучело на «Авито», но лишилась почти 50 тыс. рублей.

Во вторник, 18 августа, в отдел полиции обратилась 66-летняя женщина, проживающая в одном из домов по Дачному проспекту. Она рассказала, что утром на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Собеседник, представившись сотрудником комиссионного магазина, предложил приобрести у нее чучело животного, которое женщина выставила на сайте объявлений «Авито».

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный предложил оплатить покупку посредством электронного перевода. Для подтверждения операции горожанке необходимо было сообщить код из сообщения, что она и сделала. После с ее карты списали 45 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры на Белградской украшений на 90 тысяч.