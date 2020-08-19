Домушник вынес из квартиры на Белградской украшений на 90 тысяч

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры местного жителя ювелирный изделия. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в доме №17 по улице Белградской. В отдел полиции обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 18 часов 8 августа по 11:20 18 числа неизвестный проник в его двухкомнатную квартиру. Мужчина обнаружил пропажу двух обручальных колет, пяти пар сережек, браслета и трех цепочек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумму ущерба заявитель оценил в 89 тыс. 500 рублей.

Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе прохожий обнаружил труп девушки с резаной раной шеи.