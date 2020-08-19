Домушник вынес из квартиры на Белградской украшений на 90 тысяч

Домушник вынес из квартиры на Белградской украшений на 90 тысяч
Полицейские начали расследование дела. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры местного жителя ювелирный изделия. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в доме №17 по улице Белградской. В отдел полиции обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 18 часов 8 августа по 11:20 18 числа неизвестный проник в его двухкомнатную квартиру. Мужчина обнаружил пропажу двух обручальных колет, пяти пар сережек, браслета и трех цепочек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумму ущерба заявитель оценил в 89 тыс. 500 рублей.

Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе прохожий обнаружил труп девушки с резаной раной шеи.

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