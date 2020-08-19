В Пушкинском районе прохожий обнаружил труп девушки с резаной раной шеи

В Пушкинском районе Петербурга обнаружили труп девушки в крови.

Тело обнаружили во вторник, 18 августа, на территории лесопарковой зоны, расположенной в 1,5 км от дома №10 по Детскосельскому бульвару. О страшной находке правоохранителям сообщил прохожий.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие стражи порядка выяснили, что на теле имеется резаная рана шеи. С места происшествия изъят нож, одежда и одеяло. Вещи имели сильный запах костра.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе неизвестный в спортивном костюме вонзил нож в прохожего. Пострадавшего госпитализировали среди ночи в тяжелом состоянии.