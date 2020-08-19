В Петергофе неизвестный в спортивном костюме вонзил нож в прохожего

В Петродворцовом районе Петербурга неизвестный вонзил нож в местного жителя. Злоумышленника разыскивают.

Преступный инцидент случился во вторник, 18 августа, в доме №3 по улице Суворовской в Петергофе. Среди ночи в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к моменту прибытия правоохранителей из квартиры был госпитализирован мужчина с ножевым ранением брюшной полости. Его увезли в тяжелом состоянии.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что мужчина был ранен у №12 по улице Аврова. Там неизвестный ударил его ножом. Приметы преступника уже установлены: злоумышленнику на вид около 40 лет, славянской внешности, рост около 170 см, волосы темные короткие, одет предположительно в спортивный костюм темного цвета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ланском злоумышленник перепрошил роутер пенсионеру за 85 тыс. рублей.