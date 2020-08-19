На Ланском злоумышленник перепрошил роутер пенсионеру за 85 тыс. рублей

На Ланском злоумышленник перепрошил роутер пенсионеру за 85 тыс. рублей
Мужчина высоко оценил стоимость своих услуг. Фото: pixabay.com

Подозреваемого уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Пенсионер обратился к сотрудникам правоохранительных органов, заявив, что его обманул лже-мастер интернет-провайдера «Дом.ру». Он отметил, что ему позвонил мужчина и убедил в необходимости перепрошить роутер. Спустя некоторое время злоумышленник прибыл домой к пенсионеру, установил на компьютер какую-то программу и потребовал за свои услуги 125 тысяч рублей. Пожилой мужчина не располагал такой суммой и предложил все, что у него есть, то есть 85 тысяч рублей. Лже-мастер согласился на сделку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому району.

В ходе расследования дела был задержан житель Вологодской области – безработный молодой человек, проживающий на Южном шоссе. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчину задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петергофском шоссе пенсионерку на 2,6 млн рублей обокрал друг её сына.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
злоумышленник обман пенсионер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Банковские мошенники» лишили пенсионерку из Колпино 40 тысяч
В Петербурге осудили злоумышленников, нелегально торговавших рыбой и икрой
Желающий приобрести чучело у пожилой петербурженки мужчина лишил ее 50 тысяч
Домушник вынес из квартиры на Белградской украшений на 90 тысяч
Горбачев объяснил, в чем ошибка Лукашенко
В Пушкинском районе прохожий обнаружил труп девушки с резаной раной шеи
В Петергофе неизвестный в спортивном костюме вонзил нож в прохожего
Абитуриенты поборются за места в вузах, несмотря на коронавирус