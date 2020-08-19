На Ланском злоумышленник перепрошил роутер пенсионеру за 85 тыс. рублей

Подозреваемого уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Пенсионер обратился к сотрудникам правоохранительных органов, заявив, что его обманул лже-мастер интернет-провайдера «Дом.ру». Он отметил, что ему позвонил мужчина и убедил в необходимости перепрошить роутер. Спустя некоторое время злоумышленник прибыл домой к пенсионеру, установил на компьютер какую-то программу и потребовал за свои услуги 125 тысяч рублей. Пожилой мужчина не располагал такой суммой и предложил все, что у него есть, то есть 85 тысяч рублей. Лже-мастер согласился на сделку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому району.

В ходе расследования дела был задержан житель Вологодской области – безработный молодой человек, проживающий на Южном шоссе. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчину задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петергофском шоссе пенсионерку на 2,6 млн рублей обокрал друг её сына.