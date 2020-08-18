На Петергофском шоссе пенсионерку на 2,6 млн рублей обокрал друг её сына

Еще зимой 2020 года в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка и рассказала, что её квартиру на Петергофском шоссе обокрали.

По рассказу заявительницы, в её квартире проживает 45-летний ранее судимый и состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере сын, который 6 января принимал у себя гостей: мужчину и двух неизвестных женщин. После ухода приятелей сына владелица квартиры обнаружила, что из сейфа в двухкомнатной квартире пропало 2 млн 650 тысяч рублей и золотые часы «Звезда».

В понедельник, 17 августа, по подозрению в совершении крупной кражи задержан товарищ сына пострадавшей. Оказалось, что 34-летний безработный мужчина был четырежды судим. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пожилой петербурженки мошенники под видом «работников администрации» выманили 120 тысяч рублей.