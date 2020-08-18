В Петербурге «работники администрации» выманили у пенсионерки 120 тысяч рублей

В Петербурге &#171;работники администрации&#187; выманили у пенсионерки 120 тысяч рублей
Пенсионерка перевела мошенникам значительную сумму, прежде чем поняла, что это обман. Фото: pixabay.com

В понедельник, 17 августа, в полицию обратилась 85-летняя жительница Северной столицы, которую обманули мошенники на 120 тысяч рублей.

Пожилая петербурженка рассказала, что в её квартиру на Белоостровской улице 11 августа позвонили неизвестные и, представившись «работниками администрации Выборгского района», убедили старушку, что ей положена денежная компенсация в размере 600 тысяч рублей. За что полагается компенсация, злоумышленники не уточнили.

Однако звонившие объяснили, что для получения средств необходимо уплатить определенные «налоги и комиссии» на эту сумму. В тот же день пенсионерка перевела им 40 тысяч рублей, в последующие два дня — еще по 25 и 55 тысяч рублей соответственно. Потом женщина поняла, что никакой компенсации не получит. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Будапештской домушник обнес квартиру на 250 тысяч рублей.

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