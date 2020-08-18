На Будапештской вор вынес из квартиры MacBook Pro и 110 тысяч рублей, пока хозяева отдыхали

В понедельник, 17 августа, в полицию обратился 27-летний житель одного из домов по Будапештской улице. Он заявил, что дверь в его квартиру оказалась взломана.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, которая установила, что в период отсутствия хозяев с 6 по 17 августа неизвестный, подобрав ключ к одному из замков и взломав другой, проник в жилплощадь и вынес из квартиры ценное имущество.

В частности, злоумышленник прихватил с собой дорогостоящий ноутбук MacBook Pro, 110 тысяч рублей наличными, а также драгоценности: серьги и золотые кольца с бриллиантом. Пострадавший оценил нанесенный ущерб в 250 тысяч рублей. Квартира не была оборудована сигнализацией или камерами слежения, однако видеонаблюдение есть на фасаде дома — стражи порядка изъяли записи для изучения. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры студента в Парголово 50 евро.