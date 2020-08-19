Инженер, ответственный за обеспечение рабочих масками и перчатками, оштрафован на 50 тысяч

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности инженера, который не обеспечил средствами индивидуальной защиты сотрудников в период сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом стало известно в среду, 19 августа. По данным следствия, в доме №24 по улице Большая Посадская осуществляет длительность ОСП «Автобаза» ГУП «Горэлектротранс», штатная численность которой составляет 700 человек. Ответственным за организацию санитарно-противоэпидемических мероприятий в подразделении был назначен главный инженер.

Как сообщили в объединенной пресс-службу судов города, в период карантина мужчина не обеспечил средствами индивидуальной защиты сотрудников. Кроме того, в помещениях не производилась дезинфекция после выявления инфицированного работника. Дезинфекция автомобилей проведена согласно актам с ООО «Служба гигиены», при этом договор «Горэлектротранс» с указанной организацией был заключен двумя днями позднее.

В суде инженер вину признал, пояснив, что ситуация была новая, нестандартная, не все успевали своевременно.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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