Азмун оформил дубль и принес «Зениту» победу над ЦСКА

Азмун оформил дубль и принес &#171;Зениту&#187; победу над ЦСКА
Сердар Азмун и Малком на матче "Зенит" - ЦСКА. Фото: ФК "Зенит"

Футбольная команда петербургского «Зенита» на своем поле обыграла московский ЦСКА в матче третьего тура РПЛ. В сегодняшней игре отличился Сердар Азмун.

Встреча прошла в среду, 19 августа, на стадионе в Петербурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Победу подопечным Семака принес Сердар Азмун, который оформил дубль на 19-й и 69-й минутах. У ЦСКА мяч забил Никола Влашич (26-я минута).

Автора победного дубля признали лучшим игроком сегодняшней встречи. Такой выбор сделал эксперт «Матч Премьер».

Сердара Азмуна признали лучшим игроком сегодняшней встречи. Фото: ФК «Зенит»

Петербургский ФК одержал третью победу подряд в чемпионате России нового сезона. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Тамбовом» 22 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленинградец» одержал победу над «Звездой» со счетом 1:2.

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