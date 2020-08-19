«Ленинградец» одержал победу над «Звездой» со счетом 1:2

&#171;Ленинградец&#187; одержал победу над &#171;Звездой&#187; со счетом 1:2
Игра прошла на NOVA Arenа. Мячи в ворота "Звезды" забили нападающий Ризван Умаров и защитник Василий Пинчук. Фото: ЛенТВ24

В среду, 19 августа, прошла встреча футбольного клуба Ленобласти «Ленинградец» с соперниками из Санкт-Петербурга, командой «Звезда».

Игра завершилась в пользу областной команды со счетом 1:2. Главный тренер «Ленинградца» Денис Бушуев прокомментировал матч в разговоре с телеканалом ЛенТВ24. По словам наставника регионального клуба, встреча была тяжелой, большую часть первого тайма футболисты «Ленинградца» оборонялись.

К счастью, во втором тайме «ребята вышли и выполнили то, что от них требовалось». Бушуев подчеркнул, что сейчас спортсменам нужно восстановиться после эмоциональной победы, чтобы с новыми силами выйти на поле в понедельник, 24 августа. «Ленинградца» ждет матч с «Казанкой».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу, 22 августа, в Приморском районе Петербурга пройдет масштабный ежегодный велозабег «Приморская восьмерка».

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