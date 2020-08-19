В субботу в Петербурге пройдет велозабег «Приморская восьмерка»

В субботу в Петербурге пройдет велозабег &#171;Приморская восьмерка&#187;
Регистрация на участие в этом событии осуществляется в группе "Приморской восьмерки" во "Вконтакте". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В ближайшую субботу, 22 августа, в Приморском районе Северной столицы стартует ежегодный велопробег «Приморская восьмерка».

В этом году протяженность маршрута составляет 9,5 километров. О готовящемся мероприятии информирует пресс-служба районной администрации. Стартует массовый заезд от здания администрации Приморского района в 11:00. В сообщении отмечается, что трасса пройдет по улице Савушкина, затем по Планерной и Оптиков, потом по Мебельному проезду и улице Мебельной, далее по Шуваловскому проспекту и снова по улице Оптиков до Яхтенной улицы. Завершится велозаезд на Богатырском проспекте, 44.

Участниками «Приморской восьмерки» абсолютно бесплатно могут стать все желающие старше 18 лет, имеющие велосипед и защитную экипировку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодяшний матч «Зенит — ЦСКА» изменит движение общественного транспорта.

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