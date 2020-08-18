Матч «Зенит — ЦСКА» изменит маршруты автобусов №134А, №134Б, №К-131, №К-232, №К-690

В среду, 19 августа, на стадионе «Газпром Арена» состоится матч между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА. Это отразится на движении общественного транспорта.

Во вторник, 18 августа, в комитете по транспорту Петербурга рассказали, как изменятся автобусные маршруты в связи с временным перекрытием движения по Рюхиной и Яхтенной улицам. Коррективы коснутся городских автобусов №134А и №134Б, а также «коммерческих» маршрутов №К-131, №К-232, №К-690.

Так, автобус № 134А с 20:00 до 23:00 следует от конечной остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до Яхтенной улицы, затем по Яхтенной улице до улицы Савушкина и далее по действующей трассе до конечной остановки «Афонская улица». Автобус № 134Б в этот же промежуток времени идет от конечной остановки «Афонская улица» по действующей трассе до улицы Савушкина, а затем по улице Савушкина и Школьной улице до конечной остановки «Лахтинский разлив».

«Коммерческий» автобус № К-131 с 17:00 до 23:00 отправляется от конечной остановки «Станция Ручьи» по действующей трассе до Петроградской улицы, далее по Депутатской, Эсперовой, Солнечной улицам и по Константиновскому проспекту вновь выезжает на Петроградскую улицу в обратном направлении до конечной остановки «Станция Ручьи». «Коммерческий» маршрут № К-232 с 20:00 до 23:00 направлен в объезд от Яхтенной улицы по улице Савушкина, Беговой улице и Приморскому проспекту. «Коммерческий» автобус № К-690 в это же время объезжает от Яхтенной улице по Савушкина и Туристской.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РФС назначил нового инспектора на матч сине-бело-голубых с армейцами из-за подозрения на коронавирус у Юрия Чеботарева.