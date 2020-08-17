РФС заменил инспектора матча «Зенит» — ЦСКА из-за подозрения на COVID-19

РФС заменил инспектора матча &#171;Зенит&#187; &#8212; ЦСКА из-за подозрения на COVID-19
Откладывать матч не будут. Фото: pixabay.com

Российский футбольный союз (РФС) решил заменить инспектора матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и столичным ЦСКА.

Об этом в понедельник, 17 августа, заявили в пресс-службе РФС. До сегодняшнего дня инспектором встречи петербургской и московской команд должен был стать Юрий Чеботарев, но теперь на его место назначен Эдуард Малый. Причина кроется в том, что Чеботарев получил сомнительный результат теста на коронавирус.

Окончательны вердикт ждет инспектора спустя три дня, после того как завершится проверка Роспотребнадзора. Матч, между, тем не терпит отлагательств. Напомним, что встреча сине-бело-голубых и армейцев состоится 19 августа. «Зенит» будет играть на домашней арене, матч начнется в 20:00 по Москве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак надеется на восстановление Дзюбы к матчу с ЦСКА.

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