«Нужно было больше бить по воротам»: Семак прокомментировал победу над ЦСКА

&#171;Нужно было больше бить по воротам&#187;: Семак прокомментировал победу над ЦСКА
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ему понравилась сегодняшняя встреча сине-бело-голубых с московским ЦСКА.

Комментарий тренера приводит пресс-служба «Зенита». Встреча «Зенит» — ЦСКА закончилась победой петербуржцев, которую принес Сердар Азмун своим дублем.

«Зрелищная, эмоциональная игра. Что касается первого тайма, то не так много острых моментов создавали в атаке, нужно было больше бить по воротам», — заявил тренер.

Семак отметил, что начало второго тайма могло быть и активнее, однако после второго гола игра немножко раскрылась. По его словам, в дальнейшем его подопечные действовали очень хорошо как в обороне, так и в атаке.

Он заявил, что игра ему понравилась, а также поздравил команду и болельщиков с заслуженной победой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Азмун оформил дубль и принес «Зениту» победу над ЦСКА.

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