Ореховая скорлупа помогает восстановить нервную систему

Американские специалисты из Университета Вандербильта выяснили пользу скорлупы кешью для восстановления поврежденных нервных волокон.

Как говорится в статье, опубликованной научным журналом pnas.org, скорлупа ореха кешью содержит анакардовую кислоту, которая способствует образованию миелина. Это вещество является основой защитной оболочки нервных волокон. Если миелиновая оболочка истончается, то в работе центральной нервной системы возникают проблемы. Одной из таких проблем является рассеянный склероз.

Исследователи сообщают, что они провели эксперимент по использованию анакардовой кислоты на животных. Оказалось, что этот метод приводит к увеличению выработки того самого миелина. В двух случаях это помогло в лечении паралича у подопытных животных.

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