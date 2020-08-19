Ореховая скорлупа помогает восстановить нервную систему

Ореховая скорлупа помогает восстановить нервную систему
Кешью. Фото: unsplash

Американские специалисты из Университета Вандербильта выяснили пользу скорлупы кешью для восстановления поврежденных нервных волокон.

Как говорится в статье, опубликованной научным журналом pnas.org, скорлупа ореха кешью содержит анакардовую кислоту, которая способствует образованию миелина. Это вещество является основой защитной оболочки нервных волокон. Если миелиновая оболочка истончается, то в работе центральной нервной системы возникают проблемы. Одной из таких проблем является рассеянный склероз.

Исследователи сообщают, что они провели эксперимент по использованию анакардовой кислоты на животных. Оказалось, что этот метод приводит к увеличению выработки того самого миелина. В двух случаях это помогло в лечении паралича у подопытных животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали продукты, способные убить.

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