Сборы первого фильма о Гарри Поттере превысили $1 млрд спустя 19 лет

Фильм «Гарри Поттер и философский камень» (2001 год), снятый по книге Джоан Роулинг, заработал за все время мирового проката более миллиарда долларов.

Как сообщает Variety, такого результата удалось достичь после того, как ленту перевыпустили в кинотеатрах Китая на прошлой неделе. На выходных картина возглавила чарты кассовых сборов Поднебесной, заработав дополнительные 13,6 миллиона долларов.

Общие сборы первого фильма о Гарри Поттере за 19 лет составили 1,001 миллиарда долларов. Это сделало фильм второй лентой во франшизе, который преодолел отметку в один миллиард.

Чуть больше заработала во всем мире последняя глава саги — «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». В 2011 году ее сборы превысили 1,34 миллиарда долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года.