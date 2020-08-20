В Петербурге и Ленобласти участились дорожные аварии с велосипедистами

Значительный рост количества ДТП с участием владельцев велосипедов зафиксировали правоохранительные органы в Петербурге и Ленинградской области.

Лишь с начала августа 2020 года случилось 44 дорожно-транспортных происшествия с двухколесным видом транспорта. Печальная сторона приведенной статистики информирует о гибели двух человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правопорядка объяснили, какие причины способствуют возникновению аварий с велосипедами. Все дело в том, что владельцы автомобилей и «железных коней» зачастую не могут уступить друг другу во время движения из-за недопонимания. Также, велосипедисты порой игнорируют правильный переход дороги (с транспортного средства во время пересечения проезжей части необходимо слезать).

Для того, чтобы обезопасить себя, велосипедисты должны быть внимательными. В случае ночных поездок, важно надевать одежду со светоотражателями. Необходимо следить и за исправностью велосипеда. Взаимодействие на дорогах с водителями автомобилей должно быть согласовано с правилами дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Богатырском иномарка на пешеходном переходе сбила велосипедиста.