На Богатырском иномарка на пешеходном переходе сбила велосипедиста

На Богатырском иномарка на пешеходном переходе сбила велосипедиста
В Петербурге сбили велосипедиста. Фото: unsplash.com

В Приморском районе в понедельник, 17 августа, страдают велосипедисты. Спустя почти час после дорожно-транспортного происшествия на улице Шаврова, иномарка сбила велосипедиста на Богатырском проспекте.

По предварительным данным, 26-летний мужчина, находящийся за рулем Mercedes, во время совершения поворота налево на регулируемом перекрестке, наехал на 33-летнего мужчину, который переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде, а не переходя ее с ним рядом, согласно правилам ПДД. В результате столкновения, велосипедист получил тяжелые травмы и был отправлен в больницу. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители инициировали проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе автобус сбил велосипедиста.

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На Богатырском иномарка на пешеходном переходе сбила велосипедиста
В Приморском районе автобус сбил велосипедиста
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