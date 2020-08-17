На Богатырском иномарка на пешеходном переходе сбила велосипедиста

В Приморском районе в понедельник, 17 августа, страдают велосипедисты. Спустя почти час после дорожно-транспортного происшествия на улице Шаврова, иномарка сбила велосипедиста на Богатырском проспекте.

По предварительным данным, 26-летний мужчина, находящийся за рулем Mercedes, во время совершения поворота налево на регулируемом перекрестке, наехал на 33-летнего мужчину, который переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде, а не переходя ее с ним рядом, согласно правилам ПДД. В результате столкновения, велосипедист получил тяжелые травмы и был отправлен в больницу. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители инициировали проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе автобус сбил велосипедиста.