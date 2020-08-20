В Омске экстренно приземлился самолет из-за отравления Навального

Оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный госпитализирован с токсическим отравлением в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета в местном аэропорту.

Сегодня, 20 августа, стало известно о том, что Навальный не смог долететь до Москвы из Томска. В ходе полета ему стало плохо, в результате чего экипаж самолета принял решение о приземлении в Омске. О происшествии сообщила представитель оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter.

По мнению Ярмыш, причиной отравления мог стать чей-то злой умысел. Единственное, что попало в организм Навального за утро — это чай. Предполагается, что именно в него могли подмешать опасное токсическое вещество.

В настоящее время оппозиционный лидер пребывает в реанимации. Известно, что там он находится без сознания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный сообщил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией.