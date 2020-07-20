Навальный сообщил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о прекращении деятельности организации.

Навальный объяснил решении о закрытии ФБК в своем твиттере. По его словам, причиной стало то, что Арбитражный суд Москвы обязал ФБК выплатить почти 30 миллионов рублей компании «Московский школьник».

По словам Навального, он даже не видит смысла собирать столь огромную сумму.

Под блокировку счетов попадают и счета ФБК, на которые в том числе перечисляют деньги сторонники фонда. В связи с этим было принято решение закрыть фонд и перейти на другое юридическое лицо. Навальный выразил надежду, что подписчики ФБК поддержат новый ресурс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальному предъявили подписку о невыезде по делу о клевете. Поводом для этого стало уголовное дело о клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко.