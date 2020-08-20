Россиянам объяснили, как по номеру телефона можно вычислить мошенников

Звонки с неизвестных номеров постоянно тревожат большое количество людей, в связи этим, специалист Роскачества объяснил, как распознать телефонных вредителей не снимая при этом трубку.

Прежде всего, стоит игнорировать звонки с неизвестных номеров в принципе. Однако, не всегда есть такая возможность, ведь из-за этого можно пропустить действительно важный вызов. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов объяснил, что ничего плохого в обычном ответе для абонента не случится, но мошенники могут попытаться заговорить человека, чтобы он предоставил им свои личные данные от банковских карт.

Также, технологии начали позволять мошенникам подделывать номера, поэтому иногда звонок может поступать действительно с номера идентичного номеру банка. В таком случае, чтобы не попасться на удочку злоумышленников, стоит прекращать подобные разговоры и самому перезванивать в банк для уточнения информации. Актуальный номер всегда представлен на банковской карте клиента.

Не стоит также перезванивать на номера для оказания платных услуг. Обычно они начинаются с «8-809». Чтобы спровоцировать на обратную связь, мошенники быстро прозванивают абонентов, ожидая их реакции.

Куканов также посоветовал владельцам смартфонов пользоваться приложениями, где собраны базы данных подозрительных номеров. Их пополняют сами абоненты, которые столкнулись с действиями мошенников, спамеров или навязчивых сервисов по оказанию услуг. С помощью данных приложений номера смогут определяться автоматически и рядом с ними будет написано, что из себя представит данный звонок.

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