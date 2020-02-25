В Тихвине телефонный мошенник неудачно оформил кредит на пенсионера

В Тихвине телефонный мошенник неудачно оформил кредит на пенсионера
Сотрудники полиции ОМВД России по Тихвинскому району напоминают о необходимости быть бдительными во время телефонных разговоров с незнакомцами и никому не сообщать данные банковских карт и счетов. Фото: pixabay.com

Житель города Тихвин обратился в полицию с заявлением на неизвестного, который пытался оформить кредит на имя пенсионера.

Выяснилось, что злоумышленник позвонил 65-летнему мужчине на мобильный и, представившись сотрудником банка, попросил назвать кодовое слово, якобы для предотвращения несанкционированного входа в личный кабинет пенсионера. Собеседник мошенника, к счастью, не вспомнил необходимое слово.

Однако в ходе разговора пенсионер заметил, что на его телефон посыпались смс-ки: сначала об оформлении кредита на 83 тысячи рублей, а затем — о блокировании банковской карты. Мужчина сразу же прервал беседу и обратился в ближайшее банковское отделение, а затем — в правоохранительные органы. Мошенника объявили в розыск.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предстанут перед судом дельцы, незаконно поставившие на миграционный учет полторы тысячи иностранцев.

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