В Петербурге будут судить организаторов незаконной миграции

В Петербурге будут судить организаторов незаконной миграции
Суд. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранители завершили расследование по уголовному делу об организации незаконной миграции.

Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, на скамье подсудимых окажутся семеро человек, которых обвиняют в незаконной постановке на миграционный учет более полутора тысяч иностранных граждан.

Подозреваемые были задержаны полицией еще в 2018 году. Расследование уголовного дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ завершилось только сейчас.

По предварительным данным, в период с лета 2017 года по осень 2018 года 28-летний уроженец Средней Азии вместе с сожительницей организовали группу, специализацией которой стала незаконная постановка граждан на миграционный учет в Петербурге за деньги.

К участию в противоправной деятельности они привлекли пятерых граждан. Злоумышленники принимали иностранцев в арендованной квартире, обставленной под «офис».

В ходе обыска у обвиняемых изъяли бланки и паспорта иностранцев, миграционные карты, медицинские и трудовые книжки, а также штампы и печати госорганов.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под суд отправится группа лиц, которые за деньги выдавали мигрантам сертификаты о прохождении экзаменов на знание российского законодательства, истории и языка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
незаконная миграция новости спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный не согласовал марш памяти Немцова из-за аббревиатуры «РФ»
Православные активисты обвинили бар GOD на Рубинштейна в «богохульстве»
За февраль 2020 года в Петербурге подали 35 тысяч заявлений на финскую визу
Из повестки парламента Ленобласти убрали вопрос о лишении Петрова мандата
В Петербурге будут судить организаторов незаконной миграции
Петербург запустил автобусное сообщение с Узбекистаном
Из домов Петербурга выселили театральную студию и парикмахерскую
Демонтаж СКК планируют завершить к середине марта