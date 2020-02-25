В Петербурге будут судить организаторов незаконной миграции

В Петербурге правоохранители завершили расследование по уголовному делу об организации незаконной миграции.

Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, на скамье подсудимых окажутся семеро человек, которых обвиняют в незаконной постановке на миграционный учет более полутора тысяч иностранных граждан.

Подозреваемые были задержаны полицией еще в 2018 году. Расследование уголовного дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ завершилось только сейчас.

По предварительным данным, в период с лета 2017 года по осень 2018 года 28-летний уроженец Средней Азии вместе с сожительницей организовали группу, специализацией которой стала незаконная постановка граждан на миграционный учет в Петербурге за деньги.

К участию в противоправной деятельности они привлекли пятерых граждан. Злоумышленники принимали иностранцев в арендованной квартире, обставленной под «офис».

В ходе обыска у обвиняемых изъяли бланки и паспорта иностранцев, миграционные карты, медицинские и трудовые книжки, а также штампы и печати госорганов.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под суд отправится группа лиц, которые за деньги выдавали мигрантам сертификаты о прохождении экзаменов на знание российского законодательства, истории и языка.