В Петербурге осудят организаторов нелегальной миграции

В Петербурге под суд отправится группа лиц, которые за деньги выдавали мигрантам сертификаты о прохождении экзаменов на знание российского законодательства, истории и языка.

Как сообщает петербургская прокуратура, согласно версии следствия, обвиняемые в течение трех лет изготавливали поддельные сертификаты для иностранцев. Благодаря этим документам иностранцы получали право находиться в России и право на получение гражданства.

За деньги иностранные граждане получали от злоумышленником документы о владении русским языком, знании истории страны и основ российского законодательства. При этом покупателям не пришлось сдавать экзамены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженке дали условный срок за фиктивную регистрацию 40 мигрантов.