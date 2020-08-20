Мужчина в черной маске и спортивном костюме вынес кассу из цветочного на Металлистов

В Калининском районе Петербурга неизвестный вынес из цветочного магазина кассовый аппарат.

Преступный инцидент произошел в среду, 19 августа, в магазине, расположенном в доме №77 по проспекту Металлистов. В отдел полиции обратилась 38-летняя женщина, работающая продавцом. Она рассказала, что вечером в помещение зашел неизвестный, который ударил ее неустановленным предметом по голове, после чего похитил кассовый аппарат и скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в кассе находились 6 тыс. рублей.

Известны приметы преступника: мужчина славянской внешности, рост около 165 см, около 35 лет, волосы короткие темные, одет в спортивную бело-синюю кофту, джинсовые шорты, на лице черная маска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что попойка в Парголово закончилась поножовщиной и уголовным делом.