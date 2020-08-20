На Ленинском «форточник» вынес из квартиры пенсионерки украшений на 4 миллиона

Злоумышленник пробрался в квартиру через окно. Фото: pixabay

Злоумышленник пробрался в квартиру через окно. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры пенсионерки ювелирных изделий на крупную сумму. Правоохранители уже выяснили, что «форточник» имеет большой размер ноги.

Об этом стало известно в среду, 19 августа. В отдел полиции обратилась 72-летняя женщина, проживающая в доме №166 по Ленинскому проспекту.

Как сообщили gazeta.spb.ru, заявительница рассказала, что 12 августа неизвестный, отжав балконную дверь, проник в ее квартиру на втором этаже 5-этажного дома, откуда похитил 10 тыс. рублей, 18 колец, 10 пар сережек, 6 кулонов, 2 браслета, 3 цепочки и часы.

Причиненный ущерб пожилая горожанка оценила в 4 млн рублей. Прибывшие стражи порядка изъяли следы рук и следы обуви, примерно 41-го размера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несовершеннолетняя мигрантка пожаловалась полиции на бойфренда, родив от него двоих детей.