«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги Чемпионов

Немецкая «Бавария» успешно преодолела полуфинальную встречу с французским «Лионом» и пробилась в финал футбольного чемпионата.

Матч прошел в среду, 19 августа, в Лиссабоне. «Бавария» не оставила шанса своему сопернику и не дала забить в свои ворота ни одного гола. Зато голкипер «Лиона» пропустил за всю игру 3 мяча. Игра завершилась со счетом 3:0.

Реализованными голевыми моментами отличился Серж Гнабри, сумевший оформить дубль еще в первом игровом тайме, а также Роберт Левандовский. Отметим, что последний останется запечатлен в истории Лиги Чемпионов своим рекордом — футболист стал третьим спортсменом в истории, который забивал в 9 матчах чемпионата подряд.

Напомним, финал Лиги Чемпионов пройдет в Лиссабоне 23 августа. «Бавария» схлестнется в поединке с «Пари Сен-Жермен». Примечательно, что французский клуб еще ни разу со времен своего основания не пробивался в итоговой матч ЛЧ.

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