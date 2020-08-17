«Барселона» уволила главного тренера Сетьена

&#171;Барселона&#187; уволила главного тренера Сетьена
Тренер оказался неэффективным. Фото: @fcbarcelona

Специалист ушел в отставку, его место, возможно, займет Маурисио Почеттино.

Испанский специалист Кике Сетьена покидает пост главного тренера «Барселоны». Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте каталонского клуба. Пока что не уточняется, что заменит его, но предположительно на должность может претендовать Маурисио Почеттино. Ожидается, что кандидатуру одобрят ведущие игроки «Барселоны».

Напоминаем, что причина отставки Сетьена в разгромном поражении клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии», встреча завершилась со счетом 2:8. Свой пост специалист занял всего полгода назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Йордан Осорио может покинуть «Зенит» и вернуться в «Порту».

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