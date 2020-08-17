Йордан Осорио может покинуть «Зенит» и вернуться в «Порту»

Футбольные клубы «Зенит» и «Порту» не могут договориться о дальнейшей судьбе венесуэльского полузащитника Йордана Осорио.

В настоящее время 26-летний футболист на правах аренды играет за команду сине-бело-голубых. Петербургский клуб заинтересован в покупке игрока, но считает цену, которую за него требует «Порту» (7 миллионов евро) слишком завышенной. При этом, представители португальского клуба не горят желанием уступать в этом вопросе и снижать сумму, которая фигурирует в соглашении. Клуб Северной столицы же оценивает игрока в 2-3 миллиона евро. Об этом сообщает NevaSport.

Напомним, в «Зените» Осорио с 2019 года. В рамках договора об аренде, была прописана отдельная информация о том, что «Зенит» имеет право выкупить игрока в случае, если он отыграет минимум 5 матчей за команду. Осорио за сине-бело-голубых в итоге сыграл 16 матчей (в РПЛ, Кубке России и Лиге чемпионов).

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