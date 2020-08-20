Семак надеется, что «Зенит» в полном составе подойдет к матчу с «Тамбовом»

Семак надеется, что &#171;Зенит&#187; в полном составе подойдет к матчу с &#171;Тамбовом&#187;
Семак тренирует футболистов "Зенита" с мая 2018 года. Фото: Baltphoto

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Тамбова» в четвертом туре чемпионата РФ.

Об этом стало известно в четверг, 20 августа. По его словам, сейчас самая главная задача перед сине-бело-голубыми – восстановиться. Он также добавил, что предстоит понять, кто на сегодняшний день готов лучше, кто хуже, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо.

Как сообщил портал NevaSport.ru со ссылкой на пресс-службу клуба, Семак подчеркнул, что вопросы есть лишь по тем игрокам, которые пропустили прошлый матч. И выразил надежду, что к следующему матчу команда выйдет в полном составе.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Тамбовом» на своем поле в субботу, 22 августа, в 6 часов вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенита» с «Тамбовом» перекроет движение транспорта по нескольким улицам.

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