Турецкий строительный холдинг заплатит 100 тысяч за нарушение «коронавирусных» правил

Турецкий строительный холдинг заплатит 100 тысяч за нарушение &#171;коронавирусных&#187; правил
Сотрудников не обеспечили всем необходимым в период пандемии. Фото: pixabay

В Петербурге Петроградский районный суд привлек к административной ответственности ПАО «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТАНОНИМ ШИРКЕТИ». Турецкий строительный холдинг проигнорировал требования Роспотребнадзора в период сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. В офисах компании была организована проверка. Они расположены по адресам: дом 47 на улице Пионерская, дом 2 на улице Барочная. Выяснилось, что ответственные лица не в полной мере создали условия для недопущения распространения инфекции COVID-19, проживающих в общежитии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, защитник вину Общества признал, пояснив, что нарушения были устранены в максимально короткие сроки, работы остановлены, предприняты меры для расселения и изоляции находящихся в общежитии больных работников, очаг инфекции локализован.

Специалист Роспотребнадзора отметила в суде, что проводила расследования случаев возникновения заболевания среди работников, всего было выявлено 29 инфицированных из около 200 работников.

Суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инженер, ответственный за обеспечение рабочих масками и перчатками, оштрафован на 50 тысяч.

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